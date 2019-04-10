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Çaldığı testereyi bakın neresine soktu

Çaldığı odun testeresini kimseye görünmeden göbeğine sakladığını sanan adam kameraları unuttu.

Girdiği mağazada bir süre etrafı kontrol ettikten sonra  bir odun testeresini gözüne kestirdi. Etrafı kontrol ettikten sonra gizlice testereyi göbeğine sakladı.Mağazadan o şekilde çıkmak için büyük  çaba harcayan adam işte bu şekilde kameralara yakalandı.

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