Çaldığı testereyi bakın neresine soktu

Girdiği mağazada bir süre etrafı kontrol ettikten sonra bir odun testeresini gözüne kestirdi. Etrafı kontrol ettikten sonra gizlice testereyi göbeğine sakladı.Mağazadan o şekilde çıkmak için büyük çaba harcayan adam işte bu şekilde kameralara yakalandı.

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