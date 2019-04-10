Ankara'da köpekleri zehirleyen 3 kişi ile ilgili flaş gelişme

Ankara'da Batıkent'e bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde bir parkta yaşayan sokak köpekleri dün gece zehirlenerek öldürüldü. Bölgede farklı noktalarda, 13 köpeğin cansız bedeni bulunurken, yaklaşık yedi köpeğin kaybolduğu ve altı köpeğin de tedavi altına alındığı öğrenildi.

3 kişi gözaltına alındı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katliamı yapanların bulunması için talimat verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada üç kişi gözaltına alındı.

MOBESE'den belirlendi

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu'nun tespitlerine göre, Batıkent'de beyaz bir araçla sokak köpeklerine zehirli etler dağıtıldı.