POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu 'İstanbul'a sözüm var' deyip paylaştı ilk kareye dikkat

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından 'İstanbul'a sözüm var' açıklamasıyla yayınladığı videodaki detaylar dikkatlerden kaçmadı.

Resmi olmayan rakamlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 'İstanbul'a sözüm var' açıklamasıyla yeni bir video yayınladı.

Uygur Türklerinin tanınan halk ozanı Abdurrehim Heyit'in 'karşılaşınca' adlı eserinden uyarlanan şarkıdaki sözler ve klipteki görseller de dikkatlerden kaçmadı. 'Rabbim', 'inanç' gibi kelimelere vurgu yapılması ve muhafazakarlığı temsil eden görsellere yer verilmesi, klibin muhafazakar kesimi etkilemeye yönelik bir imaj çalışması olduğu yönünde yorumlandı.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun yeni klibindeki şarkının sözleri

Dedim adın nedir, dedi Ekrem'dir / dedim yurdun nere, dedi İstanbul / dedim başındaki, dedi inançtır / dedim döner misin, oda dedi yok yok /

Dedim sözün nerede, dedi boynumda / dedim zorluk vardır, dedi yolumda / dedi gücün var mı, dedi kalbimde / dedim korkar mısın, oda yok yok /dedim niçin korkmazsın, dedi RABBİM var / dedim başkan nen var, dedi halkım var / dedim ondan başka, dedi ruhum var / dedim yalan var mı, o dedi yok yok /

Dedim İstanbul ne, dedi gülümdür / dedim gayret var mı, dedi huyumdur /dedim sözün var mı, dedi halkıma / dedi döner misin, o dedi yok yok. /

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