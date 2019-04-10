BİLİM - TEKNOLOJİ

Kara deliğin ilk görüntüsü yayınlandı!

AVRUPA Güney Gözlemevi, çığır açıcı olarak nitelenen kara deliğin ilk görüntüsünü dünya kamuoyu ile paylaştı.

Avrupa Güney Gözlemevi saat 16.00'da 'çığır açacak' bilimsel gelişmeyi duyuracağını açıklamıştı. Dünyanın heyecanla beklediği açıklama geldi. Dünya çapında 200 bilim insanından oluşan bir ekip bugün ilk kez bir kara deliğin görüntüsünü paylaştı. Görüntünün dünyanın farklı yerlerinde bulunan 8 teleskoptan toplanan verilerle elde edildiği belirtiliyor.

Bilim insanları, bugün TSİ 16.00'da tüm dünyada eşzamanlı basın toplantılarıyla önemli bir duyuru yaptı. Merakla beklenen basın toplantısında National Science Foundation direktörü France Cordova kara delikle ilgili beklenen paylaşımı yaptı. 

Bilim insanları, bugün TSİ 16.00'da tüm dünyada eşzamanlı basın toplantılarıyla önemli bir duyuru yaptı. Merakla beklenen basın toplantısında National Science Foundation direktörü France Cordova kara delikle ilgili beklenen paylaşımı yaptı. 

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