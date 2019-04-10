DÜNYA

Genç kadının sol gözünden arı çıktı!

Tayvan'da yaşayan 'He' isimli genç bir kadının mezarlıkta otları temizlediği anda sol gözüne giren 4 adet arının, canlı olarak durdukları ortaya çıktı.

Yabani otları temizleyen 28 yaşındaki kadının, o esnada sert bir rüzgara maruz kaldığı ve rüzgarın etkisiyle uçuşan 4 adet arının sol gözüne girdiği öğrenildi. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan haber kısa sürede tüm dünyada yayılırken, yaşanan olayda bir facianın eşiğinden dönüldüğü belirlendi.

Qing Ming mezar temizleme festivali kapsamında akrabalarının mezarlarından yabani otları temizleyen talihsiz kadın yaşanan olay sonrası, Fooyin Üniversite Hastanesi'nden Doktor Hong Chi Ting'e gitti. Ting, 4 milimetrelik arıları bacaklarından çekerken "şoke olduğunu" söyledi.

BBC'ye yaptığı açıklamada kuvvetli rüzgar gözüne geldiğinde, gözüne girenin toz olduğunu düşündüğünü söyleyen kadın, işin aslını öğrendikten sonra korku dolu anlar yaşadığını ifade etti.

Doktor Hong ise BBC'ye yaptığı açıklamada, "Gözlerini tamamen kapatamıyordu. Mikroskopla boşluğa baktım ve böcek bacağına benzeyen siyah bir şey gördüm. Bacağı yakaladım ve bir tanesini yavaşça dışarıya çıkardım, ancak daha sonra bir tane daha gördüm, bir tane daha ve bir tane daha."

Çıkartılan arıların hala tek parça halinde ve canlı olduklarını belirden Doktor Hong, arıların muhtemelen rüzgar nedeniyle gözün içine girdiklerini ve çıkamadıklarını söyledi.

"Bu tür arıların insanlara saldırmadığını ancak ter içmeyi sevdiklerini belirten Hong, hastanın kontakt lens taktığını söyleyerek, , "Lensleri kırmamak için gözlerini ovuşturmadı. Ovuştursaydı, arılar zehirlerini akıtabilirdi. Kör olabilirdi."

Gözyaşı içiyorlar:
Latince Halictidae ismiyle bilinen "ter arıları", zaman zaman ter içmek için insanlara geliyorlar. Kansas Böcek bilimi Topluluğu'na göre bu arılar, yüksek miktarda protein içeriği nedeniyle gözyaşı da içiyorlar.

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