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Adana İmamoğlu Belediye Başkanı tekbirlerle görevine başladı

ADANA'nın İmamoğlu Belediye Başkanı CHP'li Kasım Karaköse, mazbatasını aldı. İlçe Seçim Kurulu'nun ardından belediye binasına geçen Karaköse, burada tekbirlerle karşılandı.

Demirören Haber Ajansı

Mazbatasını alan CHP'li Kasım Karaköse, belediye binasına geldiğinde tekbirlerle karşılandı.Tebrikleri kabul eden Karaköse, ayrım yapmadan İmamoğlu halkının belediye başkanı olacağını söyledi.

5 yıl boyunca İmamoğlu'na hizmet etmek için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışacaklarını anlatan Karaköse, "İmamoğlu'nun çehresini değiştirip, yatırıma, istihdama yönelik projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi.

Kimseye söz vermedim

Karaköse, "İnsanlar bizleri desteklemiyorsa bir sebebi vardır. Bu nedenle verilmeyen oyları araştıracağız. Herkese kapımız açık. Oy verenlere ve dik duranlara da teşekkür ediyorum. Ben kimseye söz vermedim. Kendimi riske etmedim. Ama bu yanımızda olanları görmedik değil." diye konuştu.

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