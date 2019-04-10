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TIR'dan fırlayan tekerlek, işçiyi kağıt gibi ezip geçti

Seyir halinde giden TIR'dan fırlayan tekerlek o sırada orada çalışan işçiyi ezerek yere serdi.

Çin'de seyir halinde gidenTIR'dan fırlayan tekerlek, yolda çalışma yapan işçiyi ezip geçti. İşçinin sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi bulunmazken o anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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