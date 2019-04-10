10 Nisan Türkiye Gündemi yeni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni harekat mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Terör koridoru ile bizi dize getirmeye çalışanlara karşı attığımız adımlarla bunun mümkün olamayacağını gösterdik. Hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacağı dilden yeni mesajlar vereceğiz.'' dedi.

Rusya'dan Türkiye'ye birlikte helikopter üretelim çağrısı

Rusya Helikopterleri'nin Genel Müdürü Andrey Boginskiy, "Türkiye'de üretilen (helikopter) parçaları kullanarak Rus helikopterleri üretebiliriz. Rusya olarak Türkiye ile ortak helikopter üretimini de ihtimal dahilinde görüyoruz." dedi.

Mevlüt Uysal'dan "Sahte seçmen" çıkışı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de sahte seçmen iddiası ile ilgili, "Hiçbir yerde olmayan seçmen hareketi var. Boş arsa ve iş yerleri konut gibi kaydedilmiş" diye konuştu.

Kara deliğin ilk fotoğrafı yayınlandı

Yıllardır süren çalışmaların ardından astronomlar, çekilen ilk kara delik fotoğrafını canlı yayında dünyayla paylaştı.

Ziya Selçuk: Mavi balina oyun değil siber saldırı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye ve dünyada onlarca çocuğun ölümüne neden olan Mavi Balina ve Momo'nun oyun değil siber saldırı olduğunu söyledi.