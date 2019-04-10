10 Nisan Türkiye Gündemi yeni
10 Nisan 2019 son 24 saat haber bülteni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni harekat mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Terör koridoru ile bizi dize getirmeye çalışanlara karşı attığımız adımlarla bunun mümkün olamayacağını gösterdik. Hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacağı dilden yeni mesajlar vereceğiz.'' dedi.
Rusya'dan Türkiye'ye birlikte helikopter üretelim çağrısı
Rusya Helikopterleri'nin Genel Müdürü Andrey Boginskiy, "Türkiye'de üretilen (helikopter) parçaları kullanarak Rus helikopterleri üretebiliriz. Rusya olarak Türkiye ile ortak helikopter üretimini de ihtimal dahilinde görüyoruz." dedi.
Mevlüt Uysal'dan "Sahte seçmen" çıkışı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de sahte seçmen iddiası ile ilgili, "Hiçbir yerde olmayan seçmen hareketi var. Boş arsa ve iş yerleri konut gibi kaydedilmiş" diye konuştu.
Kara deliğin ilk fotoğrafı yayınlandı
Yıllardır süren çalışmaların ardından astronomlar, çekilen ilk kara delik fotoğrafını canlı yayında dünyayla paylaştı.
Ziya Selçuk: Mavi balina oyun değil siber saldırı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye ve dünyada onlarca çocuğun ölümüne neden olan Mavi Balina ve Momo'nun oyun değil siber saldırı olduğunu söyledi.