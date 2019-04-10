GÜNCEL

10 Nisan Türkiye Gündemi yeni

10 Nisan 2019 son 24 saat haber bülteni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni harekat mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Terör koridoru ile bizi dize getirmeye çalışanlara karşı attığımız adımlarla bunun mümkün olamayacağını gösterdik. Hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacağı dilden yeni mesajlar vereceğiz.'' dedi.

Rusya'dan Türkiye'ye birlikte helikopter üretelim çağrısı

Rusya Helikopterleri'nin Genel Müdürü Andrey Boginskiy, "Türkiye'de üretilen (helikopter) parçaları kullanarak Rus helikopterleri üretebiliriz. Rusya olarak Türkiye ile ortak helikopter üretimini de ihtimal dahilinde görüyoruz." dedi.

Mevlüt Uysal'dan "Sahte seçmen" çıkışı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de sahte seçmen iddiası ile ilgili, "Hiçbir yerde olmayan seçmen hareketi var. Boş arsa ve iş yerleri konut gibi kaydedilmiş" diye konuştu.

Kara deliğin ilk fotoğrafı yayınlandı

Yıllardır süren çalışmaların ardından astronomlar, çekilen ilk kara delik fotoğrafını canlı yayında dünyayla paylaştı.

Ziya Selçuk: Mavi balina oyun değil siber saldırı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye ve dünyada onlarca çocuğun ölümüne neden olan Mavi Balina ve Momo'nun oyun değil siber saldırı olduğunu söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Suudi Veliaht Prens'e yakın isimler ABD'nin yaptırım listesinde
Suudi Veliaht Prens'e yakın isimler ABD'nin yaptırım listesinde
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar
Fatih Terim derbi talimatını verdi
Fatih Terim derbi talimatını verdi
Yol kenarında tuvaletini yapan sürücüye bin 2 TL ceza geldi
Yol kenarında tuvaletini yapan sürücüye bin 2 TL ceza geldi
YSK'dan MHP Kozan Belediye Başkanı Nihat Atlı kararı
YSK'dan MHP Kozan Belediye Başkanı Nihat Atlı kararı
Reform paketi sonrası dolar önce yükseldi sonra gevşedi
Reform paketi sonrası dolar önce yükseldi sonra gevşedi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kara deliğin ilk görüntüsü yayınlandı!
Kara deliğin ilk görüntüsü yayınlandı!
Kocaeli'de örümcek adamlara operasyon
Kocaeli'de örümcek adamlara operasyon
Muhtar maaşları 2019 ne kadar oldu ödeme günü ne zaman?
Muhtar maaşları 2019 ne kadar oldu ödeme günü ne zaman?
TIR'dan fırlayan tekerlek, işçiyi kağıt gibi ezip geçti
TIR'dan fırlayan tekerlek, işçiyi kağıt gibi ezip geçti
Adana İmamoğlu Belediye Başkanı tekbirlerle görevine başladı
Adana İmamoğlu Belediye Başkanı tekbirlerle görevine başladı
BİLSEM sınav sonuçları MEB ne zaman açıklanır?
BİLSEM sınav sonuçları MEB ne zaman açıklanır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni harekat mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni harekat mesajı
Kara delik nedir? Avrupa Güney Gözlemevi kara deliğin ilk fotoğrafını yayınladı
Kara delik nedir? Avrupa Güney Gözlemevi kara deliğin ilk fotoğrafını yayınladı