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Yeni muhtar görevinin ilk gününde şok yaşadı

BURSA’nın İnegöl İlçesi Burhaniye Mahallesi'ne 31 Mart seçimlerinde muhtar seçilen Coşkun Yıldız, görevinin ilk gününde şok yaşadı. Mazbatasını alarak muhtarlık binasına gelen Yıldız, önceki muhtar Harun Yıldız'ın muhtarlık binasını boşalttığını gördü.

Burhaniye Mahallesi Muhtarlığına seçilen Coşkun Yıldız, bir önceki muhtar Harun Yıldız'ın eşyalar ile mobilyaların vatandaşlar tarafından kendisine hediye geldiğini gerekçe göstererek boşalttığını iddia etti. 

Muhtarlık binasından içeriye girdiğinde büyük bir şok yaşadığı belirten Burhaniye Mahallesi Muhtarı Coşkun Yıldız, ''İki aday olarak seçime girdik ve seçimlerde Burhaniye mahallesi sakinleri beni tercih etti. Dün mazbatamı alarak göreve başladım. Kaymakamlıktan mührümüzü ve binamızın anahtarını aldıktan sonra muhtarlık binasına geldim. İçeride sadece belediyemizin verdiği bilgisayar dışında hiçbir şey yoktu.

Eski muhtarın Harun Yıldız'ın eşyalar ile mobilyaların kendisine hediye geldiğini ve vatandaşın geri istediğini iddia etti. Ne yapacağımı şaşırdım. Mahalle sakinlerine hizmet veremiyorum. İnsanlar da mağdur ben de mağdurum. Muhtarlık binasının malzemeleri için hayırseverlerden ve mahalle sakinlerinden destek bekliyoruz. Biz bu göreve birlik ve beraberlik için geldik. Herkesten destek bekliyoruz. 25 yıl muhtarlık yapan bir kişinin en azından bize bir hediye bırakması lazımdı. Yazık'' dedi. 

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