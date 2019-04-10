Başkan Uysal’dan "Büyükçekmece’de 27 bin seçmen kaydırıldı" iddiası
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'deki seçim usulsüzlükleri iddiaları ile ilgili basın toplantısını düzenledi.
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de olağandışı bir seçmen hareketi olduğunu ifade ederek, özellikle boş arazilere ve boş tarlalara seçmen kayıtları yapıldığını söyledi.
Başkan Uysal, 24 Haziran seçimlerinden sonra 27 bine yakın seçmen hareketi olduğunu belirtti.