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Saniyeler sonrası korkunç! Bir anda mekana daldı

Hızını alamayarak kontrolden çıkan araç, kuaföre dalınca facia yaşandı. O anlar kuafördeki güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Hızını alamayan bir sürücü, aracıyla kuaföre daldı. Koltukta oturan 3'ü çocuk, 5 kişi ağır yaralandı. Yaşanan korkunç kazada çocukları otomobilin altında kalan kadın fenalık geçirdi.

O Anlar Kamerada

Olayın nerede yaşandığı bilinmezken, dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralananların sağlık durumu hakkında bir bilgi verilmedi.

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