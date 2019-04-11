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KÜLTÜR VE SANAT

Çanakkale Türküsünü 4 dilde seslendirdiler! Geliri bakın ne yapılacak

TÜRK Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 'Çevik Sesler Korosu', Çanakkale Türküsü Kürtçe, Lazca, Boşnakça ve Arapça seslendirildi. Klipten elde edilen gelir şehit polis ailelerine bağışlanacak.

Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıl döneminde polis memurlarından anlamlı bir albüm geldi. İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polis memurları, Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıl dönümüne özel olarak “Bu Toprağın Sesi - Çevik Sesler” adında bir albüm hazırladı.

Sanat Yönetmenliğini Yavuz Bingöl Yaptı

Albümün tüm gelirlerinin şehit polis ailelerine bağışlanacağı bildirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın öncülüğünde hayata geçirilen projenin sanat yönetmenliğini ünlü sanatçı Yavuz Bingöl üstlendi. 

4 Dilde Seslendirildi

İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin hep bir ağızdan seslendirdiği Çanakkale Türküsü’nün video klibi, Çanakkale Şehitliği’nde çekildi. Klipte Çanakkale Türküsü Kürtçe, Lazca, Boşnakça ve Arapça seslendirildi. 

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