Ankara'da köpekleri zehirleyenlerin görüntüleri çıktı bakın kim onlar?

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde köpekleri zehirledikleri öne sürülen Levent Ö., Musa D. ve Aydın G.'nin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, köpekler için getirdikleri zehirli tavuğu ellerindeki poşette taşıdıkları görüldü.

Yakalananlar kimler?

Levent Ö., Musa D. ve Aydın G., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Sebze halinde balıkçılık yapan ve aynı mahallede oturan Levent Ö.'nün köpeklerden rahatsızlık duyduğu, bu nedenle de oto yıkamacılığı yapan Musa D. ve Aydın G.'ye köpekleri zehirlemeleri için para verdiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü. Soruşturma devam ediyor. Telef olan köpek sayısı 16'ya çıktı

Klinikte 7 köpeğin tedavisi ise sürüyor.