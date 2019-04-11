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POLİTİKA

Saadet Partisi Genel Merkez binasına haciz geldi bina boşaltılıyor

Saadet Partisi genel merkez binasından bir son dakika haberi geldi. Saadet Partisi'ne haciz geldi. Fatih Erbakan'ın şikayetiyle memurlar SP binası geldi bina boşaltılıyor.

İhlas Haber Ajansı

Yeniden Refah Partisi'ni kuran, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın şikayeti üzerine Saadet Partisi genel merkez binasına yönelik haciz işlemi başlatıldı.

Türkiye'nin eski başbakanlarından Necmettin Erbakan'ın oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babasının eski lideri olduğu Saadet Partisi’ne, Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı.

Genel Merkez binası boşaltılmaya başlandı

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, Haciz işlemleri kapsamında bu sabah saatlerinde icra memurları Saadet Partisi binasına geldi. Saadet Partisi Genel Merkez binası polis memurları eşliğinde boşaltılmaya başlandı.

Polis önlem aldı

Sabah saatlerinde Genel Merkez binasına dayanan icra memurları gerekli işlemleri başlattı. Polis de kapıda bekleyerek güvenlik önlemi aldı.

Tabanımızdan tepki var

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, daha önce yaptığı açıklamada parti genel merkezi için bina aradıklarına işaret ederek, "Bina var epeyce. Binaların özellikleri bize tam uymuyor. Bazıları çok büyük, bazıları biraz küçük. Bazılarının yapısı bir genel merkez için uygun değil. Tabanımızdan büyük de bir tepki var. 'Gerekirse biz yeni bir bina yapalım, inşa edelim sıfırdan' diyorlar. O da olabilir. Geçici olarak birkaç yıllığına bir binaya taşınırız." ifadelerini kullanmıştı.

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