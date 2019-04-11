Çiğ köfteci Ali Usta uzun zaman sonra bakın nerde ortaya çıktı

Sıradan bir çiğ köftecinin aksine dükkanının önünde metrelerce kuyruk oluşan bu işletmenin sahibi Ali Usta, müşterilere olan sert tavrı ve şiddet olaylarıyla gündeme gelmişti.

Hatay'a geri dönmüştü

Son olarak dükkanının önünde gitar çalan 2 gence saldırdığı anın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrası eleştiri yağmuruna tutulan Ali Usta, bir yemek sitesinin iddiasına göre mesleğe küserek doğduğu şehir Hatay'a geri dönmüştü.

Çiğ köfte satışı devam ediyor

Ali Usta'nın yerine kardeşinin baktığı ve çiğ köfte satışını devam ettirdiği görüldü.

Buzları eritiyor

Çiğ Köfteci Ali Usta mekanı yenilemiş ve kapalı bir alan yapıp içeride çalışmaya başlamış. Çiğ köfte yemek için gelen küçük çocukla sevimli bir diyaloğa giren Ali Usta, buzları eriteceğe benziyor.