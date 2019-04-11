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DÜNYA

Alaa Salah Sudan'da direnişin sembolü oldu!

SUDAN'daki 30 yıllık El Beşir iktidarına karşı direnen eylemcilerden 22 yaşındaki Alaa Salah, adeta ülkede direnişin sembolü haline geldi.

AFRİKA ülkesi Sudan'da 30 yıllık El Beşir iktidarına karşı eylemler tüm hızıyla devam ederken, eylemcilerin başını ise kadınlar çekiyor.

Videoda çalışan kadını simgeleyen geleneksel beyaz giysileri içinde “Kadının yeri evidir” deyimi yerine “Kadının yeri devrimdir” sloganını atan kadın, direnişin simgesi haline geldi. Kadının yüzlerce kişi tarafından kaydedilip sosyal medyada yayılan görüntüleri, Sudan’ın Nübye bölgesinde yaklaşık 4 bin yıl önce hüküm sürmüş antik hanedanlığın savaşçı kraliçeleri için kullanılan ‘Kandaka’ göndermesiyle viral oldu.

Hartum Üniversitesi'nde Mühendislik Okuyor

Amerikan medyası, bir aracın üzerinde ‘Thowra! (Devrim!)’ sloganıyla eylemcileri coşturan kadının, 22 yaşındaki Alaa Salah olduğunu yazdı. Buzzfeed sitesinin ulaştığı Salah, Uluslararası Hartum Üniversitesi’nde mühendislik okuduğunu söyledi.

Bazıları Salah’ı ABD’nin New York kentindeki meşhur Özgürlük Heykeli’ne benzetti.

Dünya medyasındaki haberlere göre, Sudan’daki eylemcilerin yaklaşık yarısı kadınlardan oluşuyor. Ülkenin cinsiyetçi ve ataerkil toplum yapısına karşı binlerce kadının da sokakta olduğu, yerel medyanın da onları ‘Kandaka’ diye nitelediği belirtiliyor.

Sudan’daki eylemler 19 Aralık 2018 günü, ekmek ve yakıt zammına karşı başlamıştı. Eylemler o tarihten bu yana aralıklı olarak devam ederken, 6 Nisan’da (cumartesi) Beşir’in konutunun yanı sıra Savunma Bakanlığı, Ulusal İstihbarat ve Ulusal Güvenlik servislerinin de bulunduğu yerleşkenin dışında oturma eylemi başlatıldı. 

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