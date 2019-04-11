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Sokak köpeğine hain plan hiç acımadılar

İZMİR karabağlar'da sokak köpeğini kulübeye tekme atarak uyandırıp köpeği dışarı çıkardıktan sonra kulübesini acımasızça çaldılar


İzmir Karabağlar'da kaldırımdaki kulübesinde uyuyan köpeği  kulübeye tekme atarak gürültü çıkarmaya çalışan ve uyandırıp dışarı çıkmasını sağlayan 2 kişi, daha sonra acımasızca  kulübeyi çalarak kayıplara karıştı. O anları sokak güvenlik kamerası kaydetti.

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