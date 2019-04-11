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Şiddetli Rüzgar vatandaşlara felaketi yaşattı

Şiddetli rüzgar seyir halindeki TIR'ı beşik gibi salladı.Vatandaşlara da çok zor anlar yaşattı.

Doğu Çin'i etkisi altına alan şiddetli rüzgar vatandaşlara felaketi yaşattı. Seyir halindeki TIR'ı beşik gibi sallayıp, çatıları uçuran, araçları sürükleyen rüzgarın şiddeti kameralar tarafından böyle kaydedildi.

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