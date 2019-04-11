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Ezgi Sertel'in inek doğurttuğu anlar olay oldu!

Ünlü sunucu Ezgi Sertel, yeni programı 'Anneler ve Gelinler'in çekimi sırasında hamile olan bir ineğin doğumu için yardım etti.

Star TV'de yayınlanacak olan ve sunuculuğunu Ezgi Sertel'in yapacağı "Anneler ve Gelinler" için hazırlıklar başladı. Sakarya’da bir çiftlikte başlanan program çekimlerin ikinci haftasında hamile olan bir ineğin doğumunu Ezgi Sertel ve yarışmacılar yaptırdı.

İlk defa canlı bir doğuma şahit olan Ezgi Sertel büyük şok yaşadı ve kendini tutamayarak ağladı.

Ezgi Sertel Kimdir?

Ezgi Sertel 1 Ekim 1981 yılında Karabük’ün Safranbolu ilçesinde doğdu. İlkokul ve liseyi Safranbolu’da tamamlayan Sertel, üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünde tamamladı. 2016’da Arka Sokaklar dizisindeki Ozan Çobanoğlu ile evlendi. Kendisi ünlü halk ozan olan Murat Çobanoğlu’nun gelinidir. Ezgi Sertel daha önce pek çok gündüz kuşağı programlarında sunuculuk yapmıştı.

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