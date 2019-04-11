İbrahim Tatlıses Şanlıurfa'nın kurtuluşunu Ahmet Kaya düeti ile kutladı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa'nun düşman işgalinden kurluşulunun 98. yılını anlamlı bir video ile kuladı. 1998 yılında programına katılan Ahmet Kaya ile yaptığı Urfa türküsü düetini takipçileriyle paylaşan Tatlıses, videonun altına şu notu düştü;

"Bugün 11 NİSAN, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşu, neden şanlı olduğunun günü, bugün 99 yıl önce Şanlıurfa'mızı bağımsızlığa kavuşturan yiğitlerin günü. 99 yıl önce Urfamızı düşman işgalinden kurtaran, yiğitlikleriyle destan yazan Şanlıurfa halkını, tüm kahraman askerlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum ve ekliyorum artık tüm dünyanın gözü Şanlıurfa'mızda, Göbeklitepe'de. Toprağından tarih fışkıran memleketimi yalnız bırakmayın, Urfamı yabana atmayın. İyi ki Urfalıyım"

Tatlıses'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.