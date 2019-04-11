Mert Fırat eline kalemi aldı Suriyelilere zamirleri anlattı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Mersin ve Şanlıurfa'daki Halk Eğitim Merkezlerinde, 52 bin Suriyeliye Türkçe kursları verilmeye başlandı.

Bu kapsamda ünlü oyuncu Mert Fırat, İstanbul’daki Zeytinburnu Halk Eğitimi Merkezi’nde Türkçe öğrenen Suriyelilere, ziyaret gerçekleştirdi.

Dersin bir bölümünde öğrencilere Zamirler konusunu anlatan Fırat, “Suriyeli bireylerin ev sahibi toplum ile uyum içinde yaşamasının, kendi hayatlarını kazanmasının önündeki en büyük engel, dil sorunu. Aynı dili konuşmanın pek çok kolaylığı beraberinde getireceğine inanıyorum.” dedi.