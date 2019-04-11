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Ece üner'den canlı yayında Şaban Vatan isyanı

Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, 11 yaşındaki kızı Rabia Naz Vatan’ın ölümünü araştıran baba Şaban Vatan'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tespit edilmesi için hastaneye kaldırılmasına canlı yayında isyan etti.

Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 günü evinin önünde yaralı halde bulunan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümünün ardındaki sır perdesi bir türlü aralanmadı. Kızının ölümünü araştıran baba Şaban Vatan'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye yatırılması kararı çıkınca da Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner çılgına döndü. 

"Burada Bir Terslik Var"

Haberi sunduktan sonra bir açıklama yapan Üner, "Şunu anlıyoruz; birinin hakkını aramak için delirmiş olması gerekiyor, öyle mi? Aklımızı kaçırtanlar bizi deli olmakla suçluyor. Burada bir terslik var. Böylesi tersliklere katlanabilmek için zaten aklı olan bir zahmet delirsin." ifadelerini kullandı. 

Başsavcılıktan Şaban Vatan Açıklaması

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Vatan hakkında verilen 'gözlem altına alınma' kararının, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgisi bulunmadığını bildirmiş ve yapılan açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

”Bu karar, aralarında Şaban Vatan’ın öz kardeşinin de bulunduğu şikayetçilerin başvurusu üzerine başlatılan dört ayrı soruşturmada uygulanması zorunlu bir hukuki prosedüre dayanmaktadır. Kardeşinin Şaban Vatan hakkında Görele Cumhuriyet Başsavcılığına tehdit suçundan yaptığı şikayet başvurusunda, adı geçenin süregelen psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu iddia edilmiş, hastane kayıtlarında yapılan araştırmayla iddialarının doğruluğu teyit edilmiştir. Bu tespit karşısında ilgilinin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi kanuni bir zorunluluğa dayanmaktadır.”

Açıklamada, ilgilinin cezai ehliyetinin tespiti amacıyla bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına Görele Sulh Ceza Hakimliği tarafından karar verildiği vurgulanarak, “Bu karara ilgilinin müdafi tarafından itiraz edilmiştir. İtirazın Giresun Sulh Ceza Mahkemesi tarafından incelenerek reddedilmesi üzerine karar kesinleşmiştir. Mahkeme kararında açıkça belirtildiği üzere gözlem altında bulundurulma süresi en çok üç haftadır.” ifadesine yer verilmişti. 

Şaban Vatan hakkında düzenlenecek adli rapora göre hakkındaki soruşturmalarda bir karar verileceği belirtilen açıklamada, “Şaban Vatan hakkında yürütülen işlemin Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili devam eden diğer soruşturmayla bir ilgisi bulunmadığı gibi bu soruşturma açısından olumlu veya olumsuz herhangi bir etki ve sonuç doğurması da söz konusu değildir.” denilmişti. 

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