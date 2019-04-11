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Bataklığa saplanan ineği bakın nasıl kurtardılar

AĞRI’nın Hamur ilçesine bağlı Ceylanlı köyünde bataklığa saplanan ineği, köylüler ve itfaiye ekipleri yaklaşık iki saat süren operasyonla kurtardı.

İhlas Haber Ajansı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde havaların ısınması ve karların erimesiyle beraber vatandaşlar hayvanlarını meralarda otlatmaya başladı.

Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Ceylanlı köyünde hayvanlarını merada otlatmaya çıkaran bir vatandaşa ait inek, eriyen kar suları ile birlikte çamur deryasına dönen bataklığa saplandı.

Gövdesinin büyük bir kısmı bataklığa gömülen inek, köylülerin uzun uğraşları sonucu saplandığı bataklıktan kurtarılamayınca il merkezindeki itfaiye ekiplerinden destek istendi.

Hemen olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, köylülerin de desteğiyle yaklaşık iki saat süren bir çalışmayla ineği, saplandığı yerden kurtarmayı başardı. 

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