11 Nisan Türkiye Gündemi yeni

Cumhurbaşkanlığı'ndan Fransa'ya "24 Nisan" yanıtı!

Macron'un 24 Nisan'ı anma günü ilan etmesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hadsizlik örneğidir" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Büyükçekmece açıklaması

Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece iddialarıyla ilgili, ''Vicdani olarak da acaba var mı dedirtecek hiçbir şey yok. Ben Ankara'yı, sayın Cumhurbaşkanı'nı yanılttıklarını görüyorum'' dedi.

HDP KHK'lı aday kararının ardından harekete geçti

HDP'li Mithat Sancar, "YSK'nın KHK'lı adaylara mazbata verilmeyecek" kararının ardından yerel seçimlerin yenilenmesini isteyeceklerini duyurdu.

Deniz Baykal ilk kez dışarı çıktı

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk ziyaretini CHP İl Başkanlığı'na yaptı.

Wikileaks efsanesi Julian Assange gözaltına alındı

Londra polisi, Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange'nin Ekvador'un verdiği sığınma hakkını geri çekmesinin ardından bu ülkenin Londra'daki büyükelçiliğinde gözaltına alındığı bildirildi.