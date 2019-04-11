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Ataşehir'de minibüs bir başka minibüse ok gibi saplandı

İstanbul Ateşehir’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs orta refüjü aşarak servis minibüsüne çarptı.

İhlas Haber Ajansı

Ataşehir ilçesinde Küçükbakkalköy Mahallesi’ne bağlı Kayışdağı Caddesi'nde sabah saatlerinde bir minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan minibüs orta refüjü aşarak karşı yönden gelen Adem Yüksel yönetimindeki servis aracına ortadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs, ortasında çarptığı servis aracında asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Hafif şekilde yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken cadde araç trafiğine kapatıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldı.

Öte yandan, servis aracında yolcu bulunmaması olası bir faciayı önlemiş oldu. Servis sürücüsü Adem Yüksel, "Kaldırımı aşıp benim araca çarptı. Çarpan aracın sürücüsünü hastaneye kaldırdılar" dedi.

Kazada iki araçta da büyük çapta hasar meydana gelirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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