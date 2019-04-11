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Keçi ile sahibinin ekmek kavgası kahkahaya boğdu

RİZEli bir gencin keçisi ile yaptığı ekmek kavgası sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu

İhlas Haber Ajansı

Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşayan, asıl mesleği dış cephe ustası olan 28 yaşındaki Ahmet Suiçmez, köyde beslediği keçileri ile çektiği video sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

Suiçmez keçilerinin yanında ekmek arası yemeğini yerken, bir keçi de Suiçmez’in ekmeğinden yemeye çalıştı. Keçi ile güldüren ekmek kavgası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Suiçmez keçilerini çok sevdiğini ve onları arkadaşı gibi gördüğünü söyledi. 

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