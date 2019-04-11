YEREL

Malatya'da sokakta kendini vuran kadın ağır yaralandı

MALATYA'da bir genç kız tabancayla göğsünden vurulmuş halde bulundu. Tedavi altına alınan genç kızın intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

MALATYA Kernek Mahallesinde meydana gelen olayda; mahallelinin, sokakta silah sesi duymasının ardından bir kadının kanlar içerisinde yerde yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının Hatice Ebru Y. olduğunu tespit ederken, sağlık ekipleri ise göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandığını belirledi.

Hatice Ebru Y., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ise inceleme yaptığı sokaktaki tabanca ve boş kovana el koydu.

Hatice Ebru Y.'nin neden intihara kalkıştığı araştırılıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İmamoğlu: AA'nın trafosuna kedi girmiş
İmamoğlu: AA'nın trafosuna kedi girmiş
Burdur'da köpek barınağında katliam
Burdur'da köpek barınağında katliam
Binali Yıldırım'dan suskunluğunu bozdu
Binali Yıldırım'dan suskunluğunu bozdu
YSK'dan mazbatalarla ilgili yeni karar
YSK'dan mazbatalarla ilgili yeni karar
Gökhan Zan: Antrenörler futbolcuları dövüyor!
Gökhan Zan: Antrenörler futbolcuları dövüyor!
Dışişleri Bakanlığından Sudan mesajı
Dışişleri Bakanlığından Sudan mesajı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şoke eden olay: Galata Kulesi'nden atlayan kadın öldü!
Şoke eden olay: Galata Kulesi'nden atlayan kadın öldü!
Kızım 27. bölüm fragmanı
Kızım 27. bölüm fragmanı
Muş Belediye Başkanı Asya mazbatasını aldı
Muş Belediye Başkanı Asya mazbatasını aldı
Gülperi 28. bölüm 2. fragmanı
Gülperi 28. bölüm 2. fragmanı
Payitaht Abdülhamid 82. bölüm 2. fragmanı
Payitaht Abdülhamid 82. bölüm 2. fragmanı
İstanbullu Gelin 80. bölüm fragmanı
İstanbullu Gelin 80. bölüm fragmanı
Ankara'dan sonra şimdi de Kütahya! 10 köpek öldü
Ankara'dan sonra şimdi de Kütahya! 10 köpek öldü
Hercai 5. bölüm 2. fragmanı
Hercai 5. bölüm 2. fragmanı