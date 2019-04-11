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Şoke eden olay: Galata Kulesi'nden atlayan kadın öldü!

İSTANBUL Beyoğlu'nda Galata Kulesi'nin seyir alanından atlayan 27 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İSTANBUL Beyoğlu'nda Galata Kulesi'nin seyir terasına çıkan 27 yaşındaki Yeşim K. bilinmeyen bir nedenle kendini aşağıya bıraktı.

İntihar eden kadını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede Yeşim K.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis, olay yerini şerit çekerek kapattı.

Olay yeri inceleme ekipleri genç kadının hayatını kaybettiği alanı kapatarak, inceleme yaptı.

İncelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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