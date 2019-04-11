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Burdur'daki korkunç olayla ilgili flaş gelişme

BURDUR Belediyesine ait hayvan barınağının hemen dışında bulunan iki çukurda onlarca köpek ve kedi ölüsünün bulunmasıyla ilgili barınakta görevli 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BURDUR Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı avukat Betül Babacan, hayvan barınağı yakınındaki çukurlarda çok sayıda kedi ve köpek ölüsü bulunmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, hayvanların öldürülmesinin kimsenin kabullenemeyeceği bir durum olduğunu belirtti.

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu ise, "Veteriner İşleri müdürü, müdür vekili dahil, veteriner hekim, veteriner teknikerleri, barınakta görevli 4 elemanla ilgili soruşturma başlatıldı" açıklamasında bulundu. 

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