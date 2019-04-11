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Adıyaman'da yaşlı adamı eşi keserle öldürdü

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde yaşayan bir kadın, kocasının keserle öldürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN’ın Besni ilçesine bağlı Topkapı Köyünde meydana gelen korkunç olayda; Dursun Y. (66) isimli kadın, üst katta oturan oğlu Ramazan Y.’ye, “Baban yatakta kanlar içinde yatıyor” diye haber verdi. Olay yerine giden Ramazan Y., babası Şaban Y.’yi yatakta kanlar içinde buldu.

Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma çağrıldı. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde Şaban Y.’nin öldüğünü tespit etti.

Jandarma ekipleri ise kafasına darbe alan ve kulağı kesilmiş olan adamın ölüm nedenini araştırdı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak hayatını kaybeden yaşlı adamın eşi Dursun Y., gözaltına alınarak jandarma tarafından sorgulandı. Ölen kişinin eşi sorgusunda şiddetli geçimsizlik nedeniyle cinayeti işlediğini, eşi yatarken keser ile kafasına vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

Ekipler yaptığı incelemede suç aletini de buldu.

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