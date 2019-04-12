İsrail'e ait uzay aracı Ay'a çakıldı!

İsrail'e ait Beresheet isimli uzay aracı, Ay'a iniş yapma görevini tamamlayamadı.

8 hafta önce fırlatılan ve İsrail'in Ay'a gönderdiği ilk araç olan Beresheet, sorunsuz bir şekilde Ay'a ulaştı ancak iniş yapamadı.

Kar amacı gütmeyen SpaceIL ve devlet kuruluşu İsrail Uzay Endüstrileri'nin ortaklaşa gönderdiği uzay aracının inişten kısa bir süre önce Dünya ile bağlantısının kesildiği ve görevin başarısız olduğu ifade edildi.

Kutlama için organizatörlerle beraber inişi takip eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Eğer ilk seferde başaramıyorsanız, tekrar ve tekrar deneyin" ifadelerini kullandı.