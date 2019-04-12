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Aşırı hız nedeni ile virajı alamayan otomobil dehşet saçtı

Diyarbakır ve Şırnak’ta meydana gelen trafik kazaları mobeselere yansıdı.

İhlas Haber Ajansı


Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başakanlığı, mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarını paylaştı. Diyarbakır’da yaşanan kazada bir aracın tali yoldan Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis alt geçidine girdiği ardından da arkadan gelen halk otobüsünün araca çarptığı görüldü.

İkinci kaza ise Şırnak’ta yaşandı. Aşırı hız nedeni ile virajı alamayan otomobil, yoldan çıkıp taklalar atarak durabildi. Kaza sonrası arkadan gelen araçların durarak, kazazedeye yardım ettiği görüldü.

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