12 Nisan Türkiye Gündemi

Binali Yıldırım suskunluğunu bozdu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, son günlerdeki sessizliğini bozdu. Yıldırım, süreci yetkili kurulların yakından takip ettiğini söyleyerek son sözün YSK'ya ait olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya tepki: Karar yok hükmünde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onaylamasıyla ilgili olarak, "Bu kararın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur. Bu konuda biz de gerekli tedbirleri zaten alacağız. Bununla ilgili Ankara'da bazı girişimleri başlattık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak kıdem tazminatı için tarafları bir araya getirecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni kıdem tazminatı sistemine ilişkin görüşleri almak ve ayrıntıları netleştirmek üzere ilgili tüm tarafları bir araya getirecek.

Efsane futbolcu Can Bartu hayatını kaybetti

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu (83) hayatını kaybetti. Can Bartu'nun yaşamını yitirmesiyle ilgili Fenerbahçe resmi sitesinden taziye mesajı yayımlandı.

Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayından küstah açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Büyükelçiliğine aday gösterdiği David Michael Satterfield, Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alma konusunda bir seçim yapması gerektiğini belirterek, “Türkiye, F-35 programına katılımını büyük riske atıyor ve yaptırımlarla karşı karşıya.” dedi.