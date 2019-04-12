GÜNCEL

12 Nisan Türkiye Gündemi

12 Nisan 2019 son 24 saat haber bülteni...

Binali Yıldırım suskunluğunu bozdu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, son günlerdeki sessizliğini bozdu. Yıldırım, süreci yetkili kurulların yakından takip ettiğini söyleyerek son sözün YSK'ya ait olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya tepki: Karar yok hükmünde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onaylamasıyla ilgili olarak, "Bu kararın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur. Bu konuda biz de gerekli tedbirleri zaten alacağız. Bununla ilgili Ankara'da bazı girişimleri başlattık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak kıdem tazminatı için tarafları bir araya getirecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni kıdem tazminatı sistemine ilişkin görüşleri almak ve ayrıntıları netleştirmek üzere ilgili tüm tarafları bir araya getirecek.

Efsane futbolcu Can Bartu hayatını kaybetti

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu (83) hayatını kaybetti. Can Bartu'nun yaşamını yitirmesiyle ilgili Fenerbahçe resmi sitesinden taziye mesajı yayımlandı.

Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayından küstah açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Büyükelçiliğine aday gösterdiği David Michael Satterfield, Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alma konusunda bir seçim yapması gerektiğini belirterek, “Türkiye, F-35 programına katılımını büyük riske atıyor ve yaptırımlarla karşı karşıya.” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fransa'ya Ermeni Soykırımı tepkisi!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fransa'ya Ermeni Soykırımı tepkisi!
Niasse Beşiktaş'a mı geliyor? İşte Fikret Orman'ın transfer listesi
Niasse Beşiktaş'a mı geliyor? İşte Fikret Orman'ın transfer listesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatı uyardı ahmaklık olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatı uyardı ahmaklık olur
Hazine ve Berat Albayrak ABD'ye çıkarma yaptı
Hazine ve Berat Albayrak ABD'ye çıkarma yaptı
Avrasya Araştırma şirketi sahibi Kemal Özkiraz'dan bomba Cumhur İttifakı iddiası!
Avrasya Araştırma şirketi sahibi Kemal Özkiraz'dan bomba Cumhur İttifakı iddiası!
İstanbul seçim sonuçları fark değişti! Gözler erteleme veren YSK'da
İstanbul seçim sonuçları fark değişti! Gözler erteleme veren YSK'da
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Faciaya davet çıkaran hafriyat kamyonu kamerada
Faciaya davet çıkaran hafriyat kamyonu kamerada
Devesi ile Petshopa giren adam sosyal medyada viral oldu
Devesi ile Petshopa giren adam sosyal medyada viral oldu
Can Bartu kaç yaşında neden öldü ölüm sebebi ne?
Can Bartu kaç yaşında neden öldü ölüm sebebi ne?
Aşırı hız nedeni ile virajı alamayan otomobil dehşet saçtı
Aşırı hız nedeni ile virajı alamayan otomobil dehşet saçtı
Amasya'da minibüste para geçmiyor
Amasya'da minibüste para geçmiyor
Cuma okunacak dualar hangisi Hz. Ömer dilek duası
Cuma okunacak dualar hangisi Hz. Ömer dilek duası
Sevgilisiyle tartıştı 18. kattan intihara kalkıştı!
Sevgilisiyle tartıştı 18. kattan intihara kalkıştı!
TOKİ 50 bin konut İstanbul kura çekilişi ne zaman?
TOKİ 50 bin konut İstanbul kura çekilişi ne zaman?