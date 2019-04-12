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Faciaya davet çıkaran hafriyat kamyonu kamerada

İstanbul Şile yolunda ilerleyen bir hafriyat kamyonu sürücüsü, trafikteki diğer araçlara aldırmadan makas atarak ilerledi. Kamyon sürücüsünün adeta faciaya davetiye çıkardığı anlar araç içi kamerasınca kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı


Şile yolu Çekmeköy mevkiinde hafriyat kamyonu ile ilerleyen bir sürücü, hızla makas atarak adeta faciaya davetiye çıkardı. Kamyon sürücüsünün, makasın ardından sol şeritte yüksek hızda ilerlediği de gözlendi. Yoldaki diğer araçlara aldırmadan makas atan kamyon sürücüsü, hem kendi canını hem de yoldaki diğer yolcuların canını tehlikeye attı.

Hızla ilerledi

Sorumsuz kamyon sürücüsünün faciaya davetiye çıkardığı anlar yoldaki başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolda hızla ilerleyen hafriyat kamyonu bir anda sol şeride doğru makas atıyor, ardından hızla ilerliyor. 

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