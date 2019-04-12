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TBMM Başkanı Şentop'tan bu karara kınama

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, 'Bir başka müttefikimiz olan Fransa’nın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 24 Nisan’ı Ermeni soykırımı için anma günü ilan etmesini şiddetle kınıyorum' dedi.

İhlas Haber Ajansı

Antalya'da bir otelde düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nda konuşan Şentop, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 24 Nisan'ı "anma" günü ilan etmesini kınadı. Şentop, "Fransa Cumhurbaşkanı’nın bu dayatmacı kararı aynı zamanda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Fransız Anayasa Mahkemesi içtihatlarını yok sayarak kendi vatandaşlarının da ifade özgürlüğünü kısıtlamaktadır.

Fransız dostlarımıza da bir tavsiyem var. Sömürgecilik dönemini, Cezayir’de yaşananları, 100 günde 800 bin insanın yok edildiği Rwanda Soykırımı konusunda Fransa’nın kamuoyuna ikna edici bir açıklama yapması hususunda inisiyatif alınız ve bunu yapmadan da başka memleketlerin tarihini politik gerekçelerle manipüle etmeyiniz ve Türkçe’ye Sorgu adıyla çevrilen, Henri Alleg’in (Anri Alleg) La Question (La Kestiyon) adlı kitabına Jean Paul Sartre’ın yazdığı önsözü bir kez daha okuyunuz" dedi. 

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