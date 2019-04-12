MEDYA

Köy çocuklarından Hollywood filmlerine taş çıkartacak prodüksiyon

Köy çocukları Hollywood filmlerine taş çıkartacak çekim teknikleri sosyal medyadan paylaştı.Görüntüler kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Sosyal medyada yayınlanan ve nerede çekildiği bilinmeyen görüntüler çocuklar kendi imkanlarını kullanarak film sahneleri çektiler. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede viral oldu ve yorum yağmuruna tutuldu.İşte o görüntüler...

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