DÜNYA

Görüntüler ele verdi! En yakın arkadaşıyla karısını yakaladı

Çin’de bir erkek en yakın arkadaşıyla karısının yakınlaşma görüntülerini kaydetti.

Ülke basınında adı Yang olarak belirtilen koca, 2016 yılında otomobilinde kullandığı kamerayı evde şarjda bıraktığını söyledi. Kameranın açık olduğunu bilmediğini öne süren Yang, en yakın arkadaşı Liu’yla karısının görüntülerini ele geçirdi. Görüntülerde soyunan ve öpüşen karısını kendisini aldatmakla suçladı.

Yang, oğlu üniversite sınavına hazırlandığı ve henüz boşanmaya karar vermediği için görüntüleri sakladığını bildirdi. Geçen sene boşanma kararı alması üzerine görüntüleri ifşa ettiğini vurguladı.

Boşandığı karısı Cui Hua ise, görüntülerin gizli kamerayla kaydedildiğini iddia etti. “Bay Liu, iş arkadaşımdı. Eğer iddialar doğru olsaydı, yetkililer bana uyarı cezası verirdi” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Doğu Perinçek ilan etti Erdoğan ve Bahçeli
Doğu Perinçek ilan etti Erdoğan ve Bahçeli
30 Nisan'a kadar dev indirim işte milyonları ilgilendiren haber
30 Nisan'a kadar dev indirim işte milyonları ilgilendiren haber
Temel Karamollaoğlu'ndan "Çamlıca Camii" tepkisi: İşte hapı yuttuğumuzun resmidir bu
Temel Karamollaoğlu'ndan "Çamlıca Camii" tepkisi: İşte hapı yuttuğumuzun resmidir bu
Adana'nın ihracat şampiyonu Garip Tavukçuluğun konkordato talebine red
Adana'nın ihracat şampiyonu Garip Tavukçuluğun konkordato talebine red
Mansur Yavaş'tan ikinci operasyon! O ismi görevden aldı
Mansur Yavaş'tan ikinci operasyon! O ismi görevden aldı
Ekrem İmamoğlu'dan İstanbul seçimlerine ilişkin son açıklama: Ezber bozdu
Ekrem İmamoğlu'dan İstanbul seçimlerine ilişkin son açıklama: Ezber bozdu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Türkiye'de görülmüş şey değil organ nakli ile hayat buldular
Türkiye'de görülmüş şey değil organ nakli ile hayat buldular
Müge Anlı'da mucize! Öldü sandıkları kızları Zeynep Yıldız'a 16 yıl sonra ulaştılar
Müge Anlı'da mucize! Öldü sandıkları kızları Zeynep Yıldız'a 16 yıl sonra ulaştılar
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 online sorgulama
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 online sorgulama
Sevgilisiyle tartıştı 18. kattan intihara kalkıştı!
Sevgilisiyle tartıştı 18. kattan intihara kalkıştı!
Papa ayaklarına kapanıp, öptü!
Papa ayaklarına kapanıp, öptü!
Kıdem tazminatı son durum 2019 taban ücret ne olacak?
Kıdem tazminatı son durum 2019 taban ücret ne olacak?
Cep telefonu beklediği kutudan bakın ne çıktı
Cep telefonu beklediği kutudan bakın ne çıktı
22 Nisan tatil mi okullar kapalı mı MEB pazartesi açıklaması
22 Nisan tatil mi okullar kapalı mı MEB pazartesi açıklaması