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Türkiye'de görülmüş şey değil organ nakli ile hayat buldular

SURİYE'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye teröristler tarafından yapılan saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın (23) ailesi tarafından bağışlanan böbrekleri, Gaziantep'te 2 hastaya nakledildi. Organ nakli ile hayata tutunan hastalar, şehidin ailesine teşekkür etti.

Demirören Haber Ajansı

Suriye'nin Azez ve Afrin bölgeleri arasındaki Melkiye'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye 31 Mart'ta teröristler tarafından havanlı saldırı gerçekleşti. 1 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı Halis Sayın, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Halis Sayın, 9 Nisan günü doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Doktorlar, şehit onbaşının ailesinden organlarını bağışlamaları için izin istedi. Sayın ailesi de isteğe olumlu yanıt verdi. Şehit Halis Sayın'ın 2 böbreği, Gaziantep Üniversitesi'nde Prof. Dr. Fahrettin Yıldız, Prof. Dr. Sacit Çoban ve Doç. Dr. Mehtap Akdoğan'ın katıldığı ameliyat ile alınarak, Mustafa Çelebi (57) ve İsmail Bolat'a (17) nakledildi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, bugün nakil olan hastaları ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Şehit onbaşının üniversite hastanesinde tedavi gördüğünü hatırlatan Rektör Gür, 31 Mart'ta terör saldırısında yaralanan askerimiz bizim üniversitemizde tedavi görmeye başladı. Burada çok büyük çabalar sarf edilmesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidimizin ailesi askerimizin canı ve kanıyla beraber Türk milletine organlarını da bağışladı. Bu herhalde Türkiye'de görülmüş bir şey değildi. Şehidimizin yakınları o duygu içinde makul bir şekilde düşünerek bize izin verdiler. 2 böbreği bizim üniversitemizdeki hastalara, karaciğeri ise Adana Şehir Hastanesi'nde sıra bekleyen hastaya nakledildi dedi.

'ŞEHİDİMİZİN AİLESİ İLE TANIŞMAK İSTERİM'

Nakil yapılan hastalardan Mustafa Çelebi, 8 yıldır böbrek hastası olduğunu ifade ederek, Hastaydım ve bir şehidimizin böbreği bana nasip oldu. Şehidin ailesinden Allah razı olsun. Çok büyük bir mutluluk ve gurur yaşıyorum. Şehidimizin ailesi ile tanışmak isterim diye konuştu.4 yıldır böbrek hastası olan 1,5 yıldır da diyaliz tedavisi gören lise öğrencisi İsmail Bolat ise, Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum.

Şehidimizin mekanı cennet olsun. Ailesinden Allah razı olsun. Herkesi organ nakli konusunda duyarlı olmaya çağırıyorum. Benim dışımda nakil bekleyenler de var diye konuştu.
Nakil yapılan hastaların önümüzdeki günlerde taburcu edileceği belirtildi.

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