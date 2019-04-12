GÜNCEL

Sevgilisiyle tartıştı 18. kattan intihara kalkıştı!

Esenyurt’ta erkek arkadaşıyla kavga eden 26 yaşındaki İmran C., 18’inci katında oturduğu rezidansın camına çıkarak intihara teşebbüs etti. Alkollü olduğu belirtilen İmran C. olay yerine çağrılan müzakereci polisin ikna çabalarıyla aşağıya atlamaktan son anda kurtarıldı.

Olay, Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi'nde lüks bir rezidans sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısa bir süre önce işinden ayrılan İmran C. dün gece de sevgilisiyle tartışarak kaldığı eve geldi. İddiaya göre evde alkol alan ve telefonda sevgilisiyle tartışan genç kadın, erkek arkadaşına ‘beni istemiyorsan ben de kendimi öldürürüm’ diye mesaj atarak 18. katında oturduğu evin camına çıktı.

Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri branda açarken, polis ekipleri de uzun süre genç kadını ikna etmeye çalıştı. Oturduğu 18’inci katta cama çıkan genç kadın yaklaşık bir saat intihar girişimini sürdürdü. Olay yerine gelen müzakere polis ekipleri İmran C.'nin sevgilisine ulaşarak cep telefonuyla iletişim kurmalarını sağladılar. Uzun uğraşlar sonunda ikna olan genç kadın intihar girişiminden vazgeçti. Bir süre sonra sakinleşen İmran C., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak kıdem tazminatı için tarafları bir araya getirecek
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak kıdem tazminatı için tarafları bir araya getirecek
Gram altın 240'ı gördü daha da yükselebilir
Gram altın 240'ı gördü daha da yükselebilir
HSK'dan Rabia Naz soruşturması ile ilgili inceleme
HSK'dan Rabia Naz soruşturması ile ilgili inceleme
İsmail Küçükkaya Kominist Başkan'a seçimden önce verdiği sözü tuttu
İsmail Küçükkaya Kominist Başkan'a seçimden önce verdiği sözü tuttu
İYİ Partili İsmail Koncuk belgeyi paylaşıp bombayı patlattı: Hayırdır, seçim mi var?
İYİ Partili İsmail Koncuk belgeyi paylaşıp bombayı patlattı: Hayırdır, seçim mi var?
Şevki Yılmaz'dan seçim sonuçlarıyla ilgili çok sert yazı! Şakşakçı dalkavuklar...
Şevki Yılmaz'dan seçim sonuçlarıyla ilgili çok sert yazı! Şakşakçı dalkavuklar...
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İnanılmaz Görüntü! Yürüyen merdivende bebeğini düşürdü
İnanılmaz Görüntü! Yürüyen merdivende bebeğini düşürdü
TIR ortalığı savaş alanına çevirdi
TIR ortalığı savaş alanına çevirdi
Bauhaus akımı nedir Google doodle yaptı Bauhaus akım sanatı
Bauhaus akımı nedir Google doodle yaptı Bauhaus akım sanatı
Ölüm anını arkadaşları böyle kaydetti
Ölüm anını arkadaşları böyle kaydetti
"Sinyor" Can Bartu hayatını kaybetti
"Sinyor" Can Bartu hayatını kaybetti
12 Nisan evde bakım parası yatan iller hangisi 13 il sorgulaması
12 Nisan evde bakım parası yatan iller hangisi 13 il sorgulaması
Evine giren soyguncuyu perişan etti
Evine giren soyguncuyu perişan etti
Çarpışma 18. bölüm ilk sahne
Çarpışma 18. bölüm ilk sahne