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Cep telefonu beklediği kutudan bakın ne çıktı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde oturan Şeyhmus Çayhan'ın, cep telefonuna gelen 'Kazanmış olduğunuz cep telefonu PTT'ye teslim edildi' mesajının ardından 99 lira ödeyerek teslim aldığı kutudan, su ve bitkisel çay tohumu çıktı.

Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde oturan Bağkur emeklisi Şeyhmus Çayhan'ın cep telefonuna, 'Kazanmış olduğunuz cep telefonu, Suriçi PTT'ye teslim edildi. 99 TL ödeyerek teslim alabilirsiniz' mesajı geldi.

Mesajı gönderen numarayı arayan Çayhan'ın konuştuğu kişi kendisine telefon hediye edildiğini ve kargonun alınması gerektiğini aksi takdirde icraya verileceği ve avukat masrafını ödemek zorunda kalacağını söyledi.Bunun üzerine Sur ilçesinde bulunan PTT şubesine giden Çayhan, 99 TL ödeyerek kargoyu teslim aldı.

Paketi açtığında telefon yerine  bir şişe su ve bitkisel tohum gören Çayhan, kandırıldığını anladı ve daha önce görüştüğü numarayı aradığında telefonu açan olmadı.

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