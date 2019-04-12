Müge Anlı'da mucize! Öldü sandıkları kızları Zeynep Yıldız'a 16 yıl sonra ulaştılar

ATV'de yayınlanan Müge Anlı programında Kilis'te kaybolan Zeynep Yıldız'ın izine ulaşıldı. Filimleri aratmayan hikaye ise herkesi ekran başına kilitledi. Zeynep Yıldız 16 yıl önce evlerinin önünde kaybolmuş bir daha izine ulaşılamamıştı. Aileyi sevindiren haberde Müge Anlı'dan geldi. Müge Anlı ve ekibi kayıp Zeynep Yıldız'ın 31 yaşındaki fotoğrafına ulaştı. Peki Zeynep Yıldız'ı kim neden kaçırdı? 31 yaşındaki genç kadın ailesine neden hiç ulaşmadı?

16 yıl önce kaybolan ve bir daha haber alınamayan Zeynep Yıldız'ın ailesi bundan 2 yıl önce esrarengiz bir şekilde öldü sandıkları kızlarının izine rastlıyor. Öldü sandıkları kızlarının yaşadığını öğrenen aile kayıp kızlarını bulmak için Müge Anlı'nın programına katılıyor ve esrarengiz olaylar zinciri ise başlıyor.

2003 yılında 15 yaşında iken evlerinini önünde oynarken bir anda kayıplara karışıyor Zeynep Yıldız. Ailesi her yerde aramasına rağmen hiç bir ize ulaşmıyor. Aile o dönem Kilis'te yaşayan ve çocukları kaçırdığı söylenen Şakir isimli evli ve iki çocuk babası olan şahıstan şüpheleniyor.

Aradan geçen onca yılın ardından 2 yıl önce Kilis Emniyeti, Zeynep'in abisi Duran Bey'i arayarak, "Sizin kız kardeşinize ait olduğunu düşündüğümüz bir bileklik bulduk." dedi. Aile emniyetten gelen bu bilgiyle 16 yıldır kayıp olan ve artık öldüğünü düşündükleri Zeynep Yıldız'ın yaşadığı bilgisine ulaştı.

2003 yılından Kilis'te kaybolan 15 yaşındaki Zeynep Yıldız'dan izine Müge Anlı ve ekibi ulaştı. Şuanda 31 yaşında olan Zeynep Yıldız'ın yeni haline ait fotoğrafı dün canlı yayında fotoğrafı vermişti bu gün ise Zeynep Yıldız'dan canlı yayında 16 yıl sonra annesine ilk defa sarıldı.

Genç kadının yaşadıkları ise içler acısı. Ailenin şüphelendiği Şakir denen adam tarafından kaçırılan Zeynep Yıldız yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Babasından korktuğu için evine geri dönmediği söyleyen Zeynep hanım " Babamın yanında bir çocuk vardı. Bana sen bulaşık yıkamak için dışarı çık, ben seni götüreyim evlenelim nikah kıyalım dedi. Bekarım dedi bana ama evliymiş. Sonrada babamın elini gelir öperiz dedi bende tamam dedim.

-Bende yuvam olsun diye kabul ettim. Sonra Samsun'da bir arkadaşında kaldık bir gece. Sonra İstanbul'a geçtik. Sonra ailem bizi arıyordur diye İzmir'e gittik. Orada beni bir yere göndermezdi çok şiddet gördüm. Burnumu kırdı,kolumu bıçakla izler yaptı. Çok pişman oldum keşke yapmasaydım dedim ama 15 yaşındaydım bilemedim böyle olacağını.