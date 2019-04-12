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Koca yürekli köpek hayat kurtardı

Ev sahibi kadının otomobiliyle geri geri çıktığını gören Collie cinsi köpek, Chihuahua cinsi küçük köpeğin ezileceğini anlayınca küçük köpeğe koşarak onu yoldan çekiyor.

Chihuahua cinsi küçük köpeğin hayatını kurtaran Collie cinsi köpek güvenlik kamerasına yansıyor. Ev sahibi kadının otomobiliyle geri geri çıktığını gören büyük köpek son derece iyi bir zamanlamayla küçük köpeğe koşarak onu yoldan çekiyor.

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