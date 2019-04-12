DÜNYA

Wikileaks kurucusu Julian Assange neden tutuklandı?

Washington'un yıllardır peşinde olduğu Wikileaks kurucusu Julian Assange, ABD'nin Irak ve Afganistan'daki karanlık geçmişini ortaya koyan isim olarak biliniyor.

Dünya, ABD güçlerinin, Irak ve Afganistan'da çok sayıda sivili ayrım gözetmeden öldürüp, bu katliamları gizlemesi ve mahkumlara işkence etmesi gibi karanlık gerçekleri Wikileaks'in kurucusu Julian Assange sayesinde öğrendi. Washington yönetimi, bu gerçekleri ortaya çıkardığı için Assange'ın İngiltere'den iadesini istiyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 yıldır yaşadığı Ekvador Büyükelçiliğinde dün gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Assange, ABD'nin en çok peşinde olduğu isimler arasında yer alıyor.

ABD Adalet Bakanlığının dün açıkladığı iddianamede, Wikileaks kurucusu, "ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi sızdırmalarından birinde rol almakla" suçlandı.

İddianamede, Assange'ın Mart 2010'da Gizli İnternet Protokolü Ağı'na (SIPRNet) bağlı ABD Savunma Bakanlığı bilgisayarlarının şifresini kırmak için Chelsea Manning'e yardım etme "komplosunda" yer aldığı belirtildi.

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