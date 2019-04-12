3 gün süren milyonerliği 1 saatte sona erdi



Ankara'da kamu kurumunda mühendis Mustafa Güneş (55), geçen 5 Nisan Cuma günü, cüzi miktar parası bulunan banka hesabını kontrol ettiğinde, 9 milyon 609 bin 596 lira 76 kuruş olduğunu gördü. Hafta sonunu 'milyoner' olarak geçiren evli ve 3 çocuk babası Güneş, pazartesi günü bankaya gidip hatayı düzelttirdi. Mustafa Güneş, "Banka müdürü bunun çok istisnai bir sistem hatası olduğunu söyledi. 3 gün süren milyonerliğim, bankada yaklaşık 1 saat süren işlemlerin ardından sona erdi" dedi.

SİSTEM HATASI

Yapılan incelemede bir sistem hatası sonucu Güneş'in hesabına paranın aktarıldığı belirlendi. Bankada yaklaşık 1 saat süren işlemlerin ardından hata düzeltildi ve Mustafa Güneş'in hesabındaki para geri alındı.

'TEDİRGİN OLDUM'

Başından geçen ilginç olayı anlatan Güneş, banka müdürünün kendisine bu durumun çok istisnai sistem hatası olduğunu ve bir nevi tarihe geçebilecek bir pozisyona ulaştığını söylediğini aktardı. Mustafa Güneş, espri yaparak, milyonerliğinin kısa sürdüğünü dile getirip, "3 gün süren milyonerliğim, bankada yaklaşık 1 saat süren işlemlerin ardından sona erdi. 1 saat içinde milyoner olmaktan çıkıp, memuriyet hayatıma geri döndüm. 3 günlüğüne milyoner oldum. Ama bu süre içinde birçok duyguyu yaşadım. Tedirgin oldum; çünkü art niyetliler bilse ve peşime düşseler diye bunun tedirginliğini yaşadım" dedi.

'HÂLÂ GÜLÜYORUM'

İnternet bankacılığı sisteminde 'geçmiş işlemler' bölümünde hesabına yatırılan paranın hâlâ göründüğünü anlatan Güneş, "Hesabımda 9 milyon 609 bin 596 lira 76 kuruş rakamı, 'geçmiş işlemler' bölümünde hâlâ görünüyor. Geçmiş işlemlere baktığım zaman hâlâ gülüyorum" diye konuştu.

'BEN BİR ZAMANLAR MİLYONERDİM, DİYEBİLİRİM'

Kendisinin olmayan parayı çekmeyi hiç düşünmediğini vurgulayan Mustafa Güneş, şunları söyledi:

"Kendimin olmayan bir paraya nasıl dokunabilirim? Doğru olanı yaptım ve hatayı düzelttirdim. Her vatandaşın yapması gerekeni yaptım. Çocuklarım bir bankanın böyle bir hata yapabilmiş olmasına çok şaşırdı. Arkadaşlarım ise hesabımdaki parayı görünce gözlerine inanamadılar. Yıllar sonra 'ben bir zamanlar milyonerdim' diyebilirim artık. 10 yıllık bir konut kredim var. Ayda 2 bin liraya yakın taksit ödüyorum. Arkadaşlarım 'ev kredini ödeseydin de öyle gitseydin bankaya' diyerek espri yapıyorlar. Bir hatadır. Çok değişik bir durum olduğu izah edildi."