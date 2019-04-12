Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu!

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu'ndan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına "Kendisine teşekkür ederim" diyerek ilk yorum geldi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre İBB Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak YSK'ya seslendi.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kendisine teşekkür ederim"

Düzenlediği basın toplantısında Abdullah Gül'ün İstanbul seçimleriyle ilgili yapmış olduğu "Bize yapılanı güçlü olunca başkasına yapmamamız gerekiyor" çıkışına değinen İmamoğlu, "Kendisine teşekkür ederim. Bu sürece yorum yapması sevindirici. Ama seslerinin daha gür çıkmasını isterim. Bu ses bu kadar yumuşak tonda olmamalı" şeklinde konuştu.