MAGAZİN

Özge Borak podyumda hüsrana uğradı

Komedyen Ata Demirer'in eski eşi Özge Borak, şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanan bir programda sunuculuk yapıyor. 37 yaşındaki oyuncu Özge Borak, dün akşam manken olarak katıldığı bir defilede hüsran yaşadı. Borak'ın o anları beden diline yansıdı.

Televizyon ekranlarından tanıdığımız oyuncu Özge Borak, dün akşam Ortaköy’de gerçekleşen modacı Cihan Nacar'ın defilesinde manken olarak podyumdaki yerini aldı. Defilenin sonunda modacı Nacar, baş manken Özge Ulusoy'un elini tutarak izleyicileri selamlamaya gittiği anlarda Özge Borak'ın objektiflere yansıyan surat ifadesi dikkat çekti. Sadece Özge Ulusoy'un elini tutan modacı Nacar’ın hareketi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Özge Borak'ın yaşadığı hüsran suratına an be an yansıdı. Podyumda istediği ilgiyi göremeyen Özge Borak, manken Ulusoy’un arkasından yürümekle yetindi.Yaşanan olayı toparlamaya çalışan Borak’ın beden diline yansıyan şaşkınlığı an be an kameralar tarafından görüntülendi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
YSK itirazı kabul etti! Keskin'de yeniden seçim yapılacak
YSK itirazı kabul etti! Keskin'de yeniden seçim yapılacak
YSK'dan Ahmet Türk için flaş karar
YSK'dan Ahmet Türk için flaş karar
Cinsel istismar sanığına rekor ceza
Cinsel istismar sanığına rekor ceza
2 kişiyi öldürdü, cinayet sebebi şoke etti
2 kişiyi öldürdü, cinayet sebebi şoke etti
PKK'ya büyük darbe! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi
PKK'ya büyük darbe! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi
FETÖ'nün 'mahrem abisi' sahte kimlikle yakalandı
FETÖ'nün 'mahrem abisi' sahte kimlikle yakalandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
12 Nisan Türkiye Gündemi yeni
12 Nisan Türkiye Gündemi yeni
Juncker, Rwanda First Lady'sini yakacaktı
Juncker, Rwanda First Lady'sini yakacaktı
Babalar günü ne zaman 2019 hediyesi ne olur?
Babalar günü ne zaman 2019 hediyesi ne olur?
Güldür Güldür sunucusu Ali Sunal, Erdoğan'a gönderme yaptı! Sosyal medya yıkıldı
Güldür Güldür sunucusu Ali Sunal, Erdoğan'a gönderme yaptı! Sosyal medya yıkıldı
Adana'da nükleer madde operasyonu
Adana'da nükleer madde operasyonu
Sandık görevli ücreti ödemesi ne zaman 2019
Sandık görevli ücreti ödemesi ne zaman 2019
Cengiz Ünder'in golünü küçümseyen taraftar rezil oldu
Cengiz Ünder'in golünü küçümseyen taraftar rezil oldu
Bekçilik sınav yeri öğrenme e-devlet şifresiyle giriş 2019
Bekçilik sınav yeri öğrenme e-devlet şifresiyle giriş 2019