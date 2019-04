Özge Borak podyumda hüsrana uğradı

Televizyon ekranlarından tanıdığımız oyuncu Özge Borak, dün akşam Ortaköy’de gerçekleşen modacı Cihan Nacar'ın defilesinde manken olarak podyumdaki yerini aldı. Defilenin sonunda modacı Nacar, baş manken Özge Ulusoy'un elini tutarak izleyicileri selamlamaya gittiği anlarda Özge Borak'ın objektiflere yansıyan surat ifadesi dikkat çekti. Sadece Özge Ulusoy'un elini tutan modacı Nacar’ın hareketi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Özge Borak'ın yaşadığı hüsran suratına an be an yansıdı. Podyumda istediği ilgiyi göremeyen Özge Borak, manken Ulusoy’un arkasından yürümekle yetindi.Yaşanan olayı toparlamaya çalışan Borak’ın beden diline yansıyan şaşkınlığı an be an kameralar tarafından görüntülendi.