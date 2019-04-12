Cengiz Ünder'in golünü küçümseyen taraftar rezil oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in Parma'ya attığı golü küçümseyen taraftar, sosyal medyada alay konusu oldu.

Roma stadına getirilen Nicolai, Cengiz'in gol attığı pozisyonun canlandırıldığı 3 tekrarda da başarısız oldu. Nicolai pozisyonlar sonrası ise "Bir daha böyle bir şey söylemem." dedi.



