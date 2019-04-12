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Cengiz Ünder'in golünü küçümseyen taraftar rezil oldu

Roma forması giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder'in Parma'ya attığı gol için sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla "Onu ben bile atarım" diyen Roma taraftarı Marco Nicolai rezil oldu.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in Parma'ya attığı golü küçümseyen taraftar, sosyal medyada alay konusu oldu.

Roma stadına getirilen Nicolai, Cengiz'in gol attığı pozisyonun canlandırıldığı 3 tekrarda da başarısız oldu. Nicolai pozisyonlar sonrası ise "Bir daha böyle bir şey söylemem." dedi.

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