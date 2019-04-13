DÜNYA

ABD polisi kız öğrenciyi dövdü o anlar böyle kaydedildi

ABD polisinin uyguladığı şiddet bir kez daha kameraya yansıdı. Bu kez şiddetin hedefi, bir lise öğrencisiydi.

Olay görüntüleri ABD'de bir liseden. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen 16 yaşındaki Dnigma Howard, okulu terk etmek istemedi ve durum polise bildirildi.

İki polis, kız öğrenciyi önce merdivenden sürükleyerek alt kata indirdi. Sonra da kızın vücuduna ayaklarıyla bastı. Polisler kızı elektro şok tabancasıyla da vurdu.

İki polis daha sonra da, öğrenciyi yumruk ve tekmelerle dakikalarca dövdü. O sırada okulda olan öğrencinin babası da dayağı engellemeye çalıştı ancak polisler dinlemedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ülkede büyük tepki çekti.

Olayla ilgili soruşturmada, polisler öğrencinin kendilerine tekme attığını, merdivenden de yanlışlıkla düştüğünü iddia etti. Ancak kamera görüntülerinde öyle olmadığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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