POLİTİKA

Devlet Bahçeli: "Sandık yolsuzluklarına göz yummayız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, istanbul seçimlerine ilişkin, "Sandık yolsuzluklarına göz yummayız" diye konuştu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP Kızılcahamam Kampında "Partimiz 3 Mart'ta büyük başarıya imza attı. Partimizin oy oranı yüzde 18,81'dir" açıklaması yaptı.

"İstanbul'da seçim tekrarı çözüm olabilir" diyen Bahçeli, "Bu seçim göstermiştir ki yerel yönetimlerde yeni bir yasal reform büyük ihtiyaçtır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Sandık yolsuzluklarına göz yummayız"

Demokrasi kültürümüzün yozlaştırılmasına suskun kalmamız, delilli, ispatlı sandık yolsuzluklarına göz yummamız kesinlikle düşünülemez. 31 Mart seçimleri genel anlamda huzurluydu. Sandık yolsuzluklarına göz yummayız. 

"Partimizin oy oranı yüzde 18,81'dir"

Partimiz 31 Mart seçimlerinde büyük bir başarıya imza atmıştır. 31 Mart'ta Türk milleti bekasına sonuna kadar sahip çıktı. 31 Mart seçimlerinin kazananı, açık ara farkla Cumhur İttifakı'dır. 3658 belediye meclis üyesi MHP'den seçildi. MHP'nin oy oranını yüzde 7,4 olarak göstermek haksızlık: partimizin oy oranı yüzde 18,81'dir.

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