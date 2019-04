Can Bartu'nun kızı Gülfer'den veda törenine damga vuran sözler

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu (83) hayatını kaybetti. Fenerbahçe Kulübü de Can Bartu için bugün saat 10.30'da statta tüm taraftarlara ve halka açık bir tören düzenledi. Ülker Stadı'nda düzenlenen törene Can Bartu'nun kızı Gülfer'in sözleri damga vurdu.

''Derbide; Mehmetçik Basri, Lefter gibi layık olun bu taraftara''

Törende Can Bartu'nun kızı Gülfer bir konuşma yaptı. Gülfer; "Can Bartu'yu anlatmaya burada yetmez. Sevgisini ve şefkatini bize yaşattığından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bizler de bir gün öleceğiz ama Fenerbahçe yaşayacak. Yarın oynanacak derbide; Mehmetçik Basri, Lefter gibi layık olun bu taraftara." (Fenerbahçeli futbolculara dönerek." sözleriyle

babasına veda etti.

Gözleri doldu ağlamaklı oldu

Can Bartu'nın kızı Gülfer'in yaptığı konuşma statta bulunan taraftarlardan tarafından büyük bir alkış aldı. Can Bartu'nın kızı Gülfer, konuştuğu esnada gözleri doldu ağlamaklı oldu.

''Sana söz olsun babanın son yolculuğunda elimizden geleni yapacağız''

Can Bartu'ya veda konuşması yapmak için kürsüye çıkan Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, ''Çubuklu için yaşayanlar asla ölmezler. Sana söz olsun babanın son yolculuğunda elimizden geleni yapacağız.'' dedi.